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FOX sunucusu Fatih Portakal'ın kaçak çiftliğine vatandaşlardan ağır eleştiri! Adeta yerin dibine soktular
FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın İzmir Seferihisar'daki 8.3 dönümlük milyonluk çiftliğinde yasalara aykırı şekilde 3 yapı olduğu ortaya çıktı. Bu haber sonrası vatandaşlar ABD menşeili FOX TV ekranlarından her seferinde ahlak ve etik dersi veren sunucu Fatih Portakal'ın ikiyüzlülüğüne sosyal medyadan çok ağır tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 15.05.2020 16:12Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 16:58