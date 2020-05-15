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FOX sunucusu Fatih Portakal'ın kaçak çiftliğine vatandaşlardan ağır eleştiri! Adeta yerin dibine soktular

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın İzmir Seferihisar'daki 8.3 dönümlük milyonluk çiftliğinde yasalara aykırı şekilde 3 yapı olduğu ortaya çıktı. Bu haber sonrası vatandaşlar ABD menşeili FOX TV ekranlarından her seferinde ahlak ve etik dersi veren sunucu Fatih Portakal'ın ikiyüzlülüğüne sosyal medyadan çok ağır tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 15.05.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 16:58
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FOX sunucusu Fatih Portakal'ın kaçak çiftliğine vatandaşlardan ağır eleştiri! Adeta yerin dibine soktular

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ile ilgili kaçak villa skandalı gündemdeki yerini korurken, Özdil gibi yine algı operasyonlarıyla tanınan FOX TV'nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ın da İzmir Seferihisar'daki lüks çiftlik evindeki kaçak yapıları için İmar Barışı'ndan faydalanan isimlerden biri olduğu ortaya çıktı.

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FOX sunucusu Fatih Portakal'ın kaçak çiftliğine vatandaşlardan ağır eleştiri! Adeta yerin dibine soktular

Eşi Armağan Portakal ile birlikte Seferihisar'da 8 bin 394 metrekarelik tarla vasfındaki arsayı 2015'te alan Fatih Portakal'ın, İmar Kanunu'nun kendisine verdiği yasal haktan da faydalanarak imarsız araziye 150 metrekarelik 3 odalı ve tek katlı bir çiftlik evi ile bunun yanına da ayrıca hukuksuz bir şekilde 3 kaçak yapı kondurduğu tespit edildi.

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FOX sunucusu Fatih Portakal'ın kaçak çiftliğine vatandaşlardan ağır eleştiri! Adeta yerin dibine soktular

Portakal, Yılmaz Özdil'in villası için yaptığı gibi çiftliğin tapusunu eşi Armağan Portakal'ın üzerine çıkarttırmış.

YILMAZ ÖZDİL'İN ARDINDAN FATİH PORTAKAL'DA 'KAÇAKÇI' ÇIKTI! HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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FOX sunucusu Fatih Portakal'ın kaçak çiftliğine vatandaşlardan ağır eleştiri! Adeta yerin dibine soktular

YASALARA AYKIRI YAPILAŞMA
Çiftin 'Torlak Çiftliği' adını verdikleri ve 2015 yılında yerleştikleri araziyi telle çevirdiği, sonrasında da açık mutfak ve oturma alanlarında yasalara uygun olmayan şekilde yapılaşmaya gittiği kaydedildi.

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FOX sunucusu Fatih Portakal'ın kaçak çiftliğine vatandaşlardan ağır eleştiri! Adeta yerin dibine soktular

İmar Barışı Yasası için 2019 yılında sosyal medya hesabından "Deprem gerçekliği yaşayan bu ülkede, hem oy uğruna hem devletin boşalan kasasına para girsin diye imar barışı çıkardılar. Tüm kaçak ve çürük yapıları sözde yasal hale getirdiler. Çıkarlar şimdi buna da yalan derler" ifadelerini kullanan Portakal'ın, çiftlik evindeki kaçak yapılar için 2018 yılında zaman kaybetmeden harekete geçtiği de belirlendi.

YILMAZ ÖZDİL'İN ARDINDAN FATİH PORTAKAL'DA 'KAÇAKÇI' ÇIKTI! HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...