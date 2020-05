Orman ve hazine işgalci firari Can Dündar'a savcılıktan soruşturma

Cumhuriyet gazetesinde yaptığı ihanet gibi MİT TIR'ları haberi ardından hakkında başlatılan yargılama üzerine yurt dışına kaçan firari Can Dündar bilindiği gibi Berlin'de yaşıyor. Türkiye'nin aleyhine olacak her türlü iş ve işlemde ön plana çıkıp yurt dışından hainliğini sürdüren Can Dündar'ın geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bulunan villasını satıp parasını yurt dışına kaçırma operasyonu yaptığı fakat başarılı olamadığı ortaya çıkmıştı.



DEVLET ORMANINA 27 METRE İŞGALLİ

Can Dündar'ın Kumbahçe'de ormanın yanı başında bulunan lüks villasının aynı zamanda ormanı işgal ettiği de belirlenmişti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Dündar'ın villasının devlet ormanı alanına 27 metre tecavüzlü olduğunu saptamıştı. Orman Bölge Müdürlüğü mühendislerinin önceki gün gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu, belirlenen işgal suç zabıt tutanağı altına alınmıştı. Tutanağı, adreslerinde bulunmayan Can Dündar ve eşi Dilek Dündar imzalamamıştı.



MALİYE HAZİNESİ ARAZİSİNE 188 METRE GİRMİŞ

Dündar ailesine ait kaçak lüks villa ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Bodrum Orman İşletme Sefliği'nce 11 Mayıs günü yapılan kontrollerde Dündar'ın villasının yalnız devlet ormanını işgal etmediği, villanın 188 metrekarelik kısmının ise Maliye Hazinesi arazisini de işgal ettiği tespit edildi. Bu alan ile ilgili Bodrum Kaymakamlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü'ne ayrıca bir ihbarname düzenleneceği öğrenildi.





SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Edinilen bilgiye göre; Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce 12 Mayıs günü Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na Can Dündar ve Dilek Dündar hakkında 'Orman alanında açma ve işgal faydalanma' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunuldu. Düzenlenen suç tutanağı Başsavcılığa bir dilekçe ile teslim edildi. Suç tutanağında, Maliye Hazine arazisinin işgal edildiğine dair bilgiler de yer aldı.



İşletme Şefi Mutlu Mercan imzalı yazıda şunlar kaydedildi: "6831 sayılı Orman Kanunu'nun muhalefetten yukarıda adı yazılı şüpheli/şüpheliler hakkında düzenlenen suç tutanağı ve ekleri ilişikte sunulmuştur. Hakkında kamu davası açılmasına ve idaremiz bu suçtan zarar gördüğünden takipsizlik kararı verilirse, itiraz hakkımızı kullanmak üzere kararın idaremize tebliğini müsaadelerinize arz ederim."





BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu başvuru ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'orman işgali' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı, orman arazisine müdahale yapılan alanın tespit edilmesi, şüphelinin ifadesi, olay yeri ile ilgili bilgi, belge, tutanak düzenlenmesi talimatını verdi. Dündar ve eşi hakkında ayrıca Maliye Hazinesi arazisini işgalden de soruşturma açıldığı öğrenildi.



Can Dündar'ın yarısı kendi üzerine diğer yarısı da eşi Dilek Dündar adına kayıtlı Bodrum Kumbahçe'de 2 katlı, hem orman hem de deniz manzaralı villa için Can Dündar'ın kişisel internet sitesini 15 yıl yöneten gazeteci Saim Tokaçoğlu'nun anı kitabında "Mustafa'nın bütçesi kadar bir kaynak, Bodrum'da havuzlu, deniz manzaralı bir eve harcandı" ifadesini kullanmıştı.





BERLİN'DEN GARİP VEKÂLET

Sanatçı Gülriz Sururi'den satın aldığı 2 katlı taş yapı villanın satılması için Can Dündar'ın 2018 yılında Berlin Noteri Torsten Körster kanalı ile 18 Temmuz 2018 tarihli 6451/18 sayılı vekâletname verdiği, villanın 3 kişiye satılmak üzere Bodrum Tapu Müdürlüğü'ne başvurulduğu öğrenildi.



Bodrum Tapu Müdürlüğü'ne satış işlemi için yapılan başvuru ardından Can Dündar'ın firarda olduğu bilindiği için savcılık ile irtibat kurmak suretiyle evin satışında herhangi bir problem olup olmadığının araştırmaya alındığı öğrenildi. Tapu Müdürlüğü'nün resmi bir yazı ile durumu savcılığa bildirdiği ortaya çıktı. Olayın savcılıkça araştırılmaya alınması üzerine satışın gerçekleşemediği öğrenildi. Villa halen Can Dündar ve eşi Dilek Dündar üzerine görünüyor.



YAKLAŞIK 5 MİLYON DEĞERİNDE

Bodrum'un en güzel ve özel semti olan Kumbahçe semtimde 1184 ada ve 4. paftada bulunan iki katlı evin muhteşem bir deniz manzarası olduğu görülüyor. Bodrum'da uluslararası arsa ve ev villa satışı yapan emlakçılar Kumbahçe, Bodrum'un en güzel deniz manzaralı ve Bodrum'un kent merkezi olduğunu belirterek bu iki katlı bahçeli evin bugünün fiyatlarıyla yaklaşık 5 milyon lira olduğunu belirttiler.



