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Fox TV'nin algı operasyoncusu Fatih Portakal'dan 'İmar Barışı' itirafı

Fox TV'nin algı operasyonu sunucusu , itiraflarıyla gündeme oturdu. Manipülatif haberleriyle gündem değiştiren Portakal'ın Seferihisar’daki 8.3 dönümlük çiftlik evine, yasalara aykırı şekilde 3 kaçak yapı diktiği ortaya çıkmıştı. Fatih Portakal Twitter hesabından her şeyi itiraf etti.

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Giriş Tarihi: 16.05.2020
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FATİH PORTAKAL'DAN 'İMAR BARIŞI' İTİRAFI

Takvim.com.tr'nin haberine göre; manipülatif haberleri ve algı operasyonlarıyla gündemi meşgul eden Fox TV Ana Haber sunucusu 'ın da İzmir Seferihisar'daki lüks çiftlik evindeki kaçak yapıları için İmar Barışı'ndan faydalanan isimlerden biri olduğu ortaya çıktı.

Fatih Portakal’ın çiftliğinde inceleme! Kaçak inşaat yaptığı ortaya çıkmıştı FATİH PORTAKAL’IN ÇİFTLİĞİNDE İNCELEME! KAÇAK İNŞAAT YAPTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

3 KAÇAK YAPI KONDURDU

Eşi Armağan Portakal ile birlikte Seferihisar'da 8 bin 394 metrekarelik tarla vasfındaki arsayı 2015'te alan Fatih Portakal'ın, İmar Kanunu'nun kendisine verdiği yasal haktan da faydalanarak imarsız araziye 150 metrekarelik 3 odalı ve tek katlı bir çiftlik evi ile bunun yanına da ayrıca hukuksuz bir şekilde 3 kaçak yapı kondurduğu tespit edilmişti.

Son dakika: FOX TV sunucusu Fatih Portakal’ın kaçak çiftliği |Video SON DAKİKA: FOX TV SUNUCUSU FATİH PORTAKAL’IN KAÇAK ÇİFTLİĞİ |VİDEO

YERDEN YERE VURDUĞU YASADAN FAYDALANMIŞ!

FOX'un manipülatör sunucusu Portakal "yasak ve çürük yapıları yasal hale getirdiler" diyerek eleştirdiği İmar Barışı'ndan da yararlandığını itiraf etti.

Portakal, imar barışını eleştirirken, "Deprem gerçekliği yaşayan bu ülkede, hem oy uğruna hem devletin boşalan kasasına para girsin diye imar barışı çıkardılar. Tüm kaçak ve çürük yapıları sözde yasal hale getirdiler. Çıkarlar şimdi buna da yalan derler" ifadelerini kullanmıştı.

İTİRAF ETTİ

Portakal eleştirdiği İmar Barışından faydalandığını da Twitter üzerinden itiraf etti.

Portakal, "İtibar cellatlarının bel altı vuruşlarına gelince,olay şu: Dronla çektikleri arazimin fotosunda imar barışından yararlandığımız yerler: altinda 7 m2 konteyner olan sundurma, 8 m2 temelsiz oda ve ahşap kütükler üzerine oturtulmuş kaldır/kondur ahşap alan." İfadelerini kullandı.

(Takvim.com.tr)

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