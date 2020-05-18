Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler Başkan Erdoğan'da...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Artık son haftasına girdiğimiz Ramazanı Şerif'in en büyük müjdelerinden olan ve yarın idrak edeceğimiz leylei kadrinizi tebrik ediyorum.

Ülkemizde Suriye'de, Libya'da ve dünyanın başka yerlerinde mubarek günlerde bile masumların kanını akıtmaktan çekinmeyen teröristleri ve zalimleri Rabbim kahhar sıfatıyla kahretsin diyorum.

İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarına PKK'lıların Van'da yaptığı eylem ile CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı aynı gayeye yöneliktir.

Varlık sebeplerini bu milletin yokluk ve acı çekmesine bağlayanların artık makyajları yetmiyor. İnsanların işine, aşına, ekmeğine, sağlığına gösterdiğimiz hassasiyetle özellikle bu tahammül edemeyen kirli zihniyet iki olayda kendini açıkça ifşa etmiştir. Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilere saldıranların hesabını elbette milletimiz sandıkta görecektir.

Eli kanlı teröristler ve uzantılarıyla gizli açık ittifaklara girenlerin yakasından milletimizin eli eksik olmayacaktır. Bu kanayan yarayı kalıcı olarak çözmek için gayret göstermiştik. Bu samimi mücadeleyi en ağır ifadelerle itham edenlerin bu gün üç beş milletvekilliği ve belediye başkanlığı için düştüğü zilleti takip ediyoruz.

"DARBE ÇIĞIRTKANLIĞI YAPANLARA..."



Samimi mücadeleyi en ağır ifadelerle itham edenlerin bugün 3-5 belediye başkanlığı için düştüğü zelil hali ibretle takip ediyoruz. Tüm proje partilerinin düşeceği durum eninde sonunda budur. İnsanımız inancına hayatlarının merkezlerine yerleştirdikleri halde, ülkenin ortak değerlerini istismar edenlerin foyaları ortaya çıkıyor. Demokrasiden ümitlerini kestikleri için her fırsatta darbe çığırtkanlığı yapanlar cevabı milletimizden alacaktır.



Salgın döneminde 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize destek olmak için gece gündüz çalışan VEFA sosya destek grubuna teşekkür ediyorum.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Bu haftaki kabine toplantısının en önemli konusu koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerdir. Fiziki mesafeye riayet, gıda, kamu güvenliği ve temizliği ve salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor. Küresel düzeyde etkili olan tehdidin ortadan kalkması, sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür.

Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya tamamen kapatıp, günlük hayatı durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz. Hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemeliyiz. Ne ülkemizde ne de dünyada hiçbir şey birkaç ay öncesi gibi olmayacaktır. Hayatımızı tedbir öncelikli yeni düzene göre yürütmek mecburiyetindeyiz. Yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz.

ŞEHİR HASTANESİNİN ADI BELLİ OLDU

Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Sokakta, işyerinde, toplu taşıma alanında, sosyal hayatın her alanında insanlarla aramızda en az 1,5-2 metre mesafe bırakacağız, ellerimizi her fırsatta yıkayacağız. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsü artık hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline gelecektir.

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkıp kalabalığa karışmamak çok önemlidir. Hastanelerimizde tedavi gören vaka sayısı oldukça düşük düzeydedir. Hizmete açtığımız, açmak üzere olduğumuz hastane ve personelle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Başakşehir Hastanesi'ni Japonya Başbakanı ile açıyoruz. Cam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak ismini belirledik. Cam bizi Sakura Japonya'yı temsil etmesini istedik.

"GELİŞMELER OLUMSUZ YÖNDE OLURSA..."

Son iki ayda elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde tedbir, teşhis, tedavi konusunda ciddi birikime sahip olduk. Hasta, ölüm oranımızın düşüklüğü, vakaların yayılma hızını kontrol altına alma sistemimiz, yenilikçi tedavi yöntemlerimiz takdirle takip ediliyor.

Artık koronavirüs veya benzeri salgın hastalıklara karşı eskisinden daha hazırlıklı durumdayız. Her gün şeffaf şekilde paylaşılan veriler oranların yatay şekile geçtiğini gösteriyor. Normalleşme takviminin sürmesi vaka sayısının çok daha aşağı inerek sıfırlanmasıyla mümkündür. Salgının seyrinde olumsuz yönde gelişme olursa bazı tedbirleri çok daha sert şekilde yeniden uygulamak durumunda kalabiliriz.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları gösteren rehberler yayınlandı. Arefe gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayında yeniden başlatıyoruz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.

Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.

Detaylar gelecek...