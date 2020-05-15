Yılmaz Özdil'in kaçak villa evrakları mahkemeye gidiyor
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in Bodrum’daki kaçak villası için hazırlanan jet rapor yarın mahkemeye sunulacak. Bodrum Belediyesi’nin de 30 gün içinde kaçak eklentileri belgelemesi bekleniyor.
Bodrum'daki kaçak villasını yıktırmamak için mahkeme mahkeme dolaşan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil için jet rapor hazırlandı. Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin yıkım kararını geçici bir süre erteleyen yürütmeyi durdurma kararının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Özdil'in kaçak villasındaki usulsüzlükleri tek tek anlatan raporu mahkemeye sunacak.
Bodrum Belediyesi'nin de 30 günlük süre zarfından kaçak villayla ilgili skandalları raporlaması bekleniyor. Mahkeme, 30 günlük sürenin ardından iki dosyada da yürütmenin durdurulması kararını tekrar değerlendirecek. Muğla Mahkemesi, Özdil'in avukatının villanın Yapı Kayıt Belgesi'nin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılması konulu talebini reddetti.
BELEDİYE DE EVRAK GÖNDERECEK
Muğla Mahkemesi, yapının yıkım kararının tebliğ edildiğine ilişkin evrakı, söz konusu yapının onaylı mimari projesini, taşınmaza ilişkin ayrıntılı dosyayı ve yapıdaki kaçakların tespit tarihiyle birlikte detaylı fotoğrafları istedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da karar üzerine harekete geçti. Bakanlık, Muğla Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne talimat vererek, yapı kayıt belgesinin iptali işleminin hangi koşullarda gerçekleştirildiğini gösteren bir rapor hazırlattı. Edinilen bilgilere göre hazırlanan rapor, yarın mahkemeye sunulacak. Bodrum Belediyesi'nin de önümüzdeki günlerde yıkım kararına ilişkin hazırladığı evrakları mahkeme sunacağı öğrenildi.
SABAH'ın ulaştığı rapora göre, tüm imara aykırı bölümleri 31 Aralık 2017'den sonra inşa edildi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri 4 Mayıs'ta mahallinde inceleme yaptı. Binanın deniz cephesinde bulunan iki parçalı terasının birleştirilerek büyütüldüğünü rapor etti.
Kaçak villanın onaylı mimari projesinde tek katlı, 2 bağımsız bölüm olarak gösterildiği ve kullanım amacının "Ofis" olarak belirtildiği, mahallinde ise bodrum+zemin katlı, "Konut" olarak kullanıldığı belirlendi.
Onaylı mimari projede bulunmayan, parselin yol cephesinde müştemilat, jeneratör odası ve deponun bulunduğu, bu yapıların Yapı Kullanma İzin Belgesi'nden sonra inşa edildiği tespit edildi.
SAHTE BEYAN DA VERMİŞ!
Yapı Kayıt Belgesi'nde "45.5 metrekare balkon ilavesi" olarak beyan edilen zemin kattaki teras, mahallinde 71.41 metrekare olarak ölçüldü.
13.08.2017, 23.01.2018 ve 07.08.2018 tarihli uydu görüntüleri karşılaştırıldığında, binanın deniz cephesinde inşa edilen ve Yapı Kayıt Belgesi'nde beyan edilen teras, müştemilat, depo ve jeneratör odasının 31.12.2017 tarihinden sonra inşa edildiği ispatlandı.
İKİ ODA BİR SALON DEDİĞİN
15 MİLYONLUK VİLLA
Yılmaz Özdil dünkü köşe yazısında ahlak dersi vermeye kalkarken, gerçekleri yine kamuoyundan gizlemeye çalıştı. "Bodrum'da alt tarafı iki oda bir salon yazlığımız" diyerek villasını sanki gecekonduymuş gibi tanıtmaya çalıştı. Halbuki, kaçaklarla 310 metrekareye çıkarılan villa Bodrum'un en değerli bölgesinde... Bölgede emlak değerleri her yıl katlanıyor. Emlakçılar, Özdil'in evinin değerinin de 15 milyon TL'yi bulduğunu belirtiyor.
İşte Özdil'in yalanları ve gerçekler:
YALAN 1: Bodrum'daki alt tarafı iki oda bir salon yazlığımızla alakalı linç kampanyası yapılıyor.
GERÇEK 1: Dürüstlük edebiyatı yapan bir yazar eğer villasında hukuksuzluk yapıyor ve milyonluk rant elde ediyorsa, bu dünyanın her yerinde haberdir.
YALAN 2: Hukuksuz işimiz olmadığını herkes biliyor.
GERÇEK 2: Özdil, villayı 2 Mayıs 2017'de eşi Hülya Özdil adına Aktur A.Ş.'den 4.6 milyon liraya satın aldı. Satın aldığında yapı, yürürlükte olan imar planında 'ticaret alanı' sınırları içerisinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi yapıya ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve işyeri - iki bağımsız bölüm- 142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim etti ve bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. Böylece imar planlarında "ticari alan" vasfı olan yapıyı Özdil ailesi villaya çevirdi. 142.5 metrekarelik yapıya depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapılarak 310 metrekareye çıkardı. Sonra 31 Aralık 2017 yılına kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu. Ancak başvuru sonrasında da kaçağa devam etti.
YALAN 3: O evde bir kuruş haram yok.
GERÇEK 3: "İki oda bir salon yazlık" diyerek milyonluk rantı gizlemeye çalıştı. Deniz manzaralı lüks villa 4.6 milyon TL'ye satın alındı. Kaçak bölümler yapıldı. Villanın değeri 15 milyona çıktı.
SABAH
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