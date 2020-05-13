Son dakika: Can Dündar’ın villası da kaçak çıktı
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’den sonra, Cumhuriyet Gazetesi'nde yaptığı ihanet gibi MİT TIR'ları haberi ardından hakkında başlatılan yargılama üzerine yurt dışına kaçan firari Can Dündar'ın villasının da kaçak olduğu ortaya çıktı. Tespitlere göre Dündar, bahçe duvarı yaptırırken 27 metre orman alanını işgal etti.
Cumhuriyet Gazetesi'nde yaptığı ihanet gibi MİT TIR'ları haberi ardından hakkında başlatılan yargılama üzerine yurt dışına kaçan firari Can Dündar'ın Bodrum'daki villasını kaçak olarak genişlettiği 27 metre orman arazisini işgal ettiği ortaya çıktı.
Bodrum'un Kumbahçe semtimde 1184 ada ve 4. paftada bulunan deniz manzaralı villanın, havuz bölümünün de olduğu kısımları orman alanı içine yapıldığı ve ruhsata aykırı olduğu belirlendi. Deniz manzaralı ve 5 milyon TL değerinde olduğu öğrenilen villa ile ilgili işlem yapan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Dündar'ın villasının ormana 27 metre tecavüzlü olduğunu saptadı. Orman Bölge Müdürlüğü mühendislerinin önceki gün gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın işgalli bölümünün yıkımının gündeme gelebileceği, aynı zamanda Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli olarak işlem yapabileceği öğrenildi.
ORMAN ARAZİSİNE DUVAR ÇEKTİ
Yapılan tespitler şöyle sıralandı:
Dündar, ruhsata aykırı olarak 27 metre orman alanını işgal etti.
Orman arazisini duvarla çevirip villasına kattı.
Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapıldı.
ELDEN ÇIKARMAK İSTEMİŞTİ
Dündar'ın, eşi Dilek Dündar ile ortak tapuya sahip olduğu villanın durumu ise firari sanığın, yapıyı satma girişimi sonrası ortaya çıktı. Sanatçı Gülriz Sururi'den satın aldığı 2 katlı taş yapı villanın satılması için Can Dündar'ın 2018'de Berlin Noteri Torsten Körster kanalı ile 18 Temmuz 2018 tarihli 6451/18 sayılı vekâletname verdiği, villanın 3 kişiye satılmak üzere Bodrum Tapu Müdürlüğü'ne başvurulduğu öğrenildi. Tapu müdürlüğü, satışın hukuki durumu için savcılığa durumu bildirirken, olayın savcılıkça araştırılmaya alınması üzerine satışın gerçekleşemediği öğrenildi. Villa halen Can Dündar ve eşi Dilek Dündar üzerine görünüyor.
SABAH
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Koronayı hiçe sayarak kumar oynadılar
- O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış uyarısı
- 15 kişi serbest bırakıldı, savcılık itiraz etti
- "Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri..."
- Bomba fabrikasının yer tahsisi yapıldı
- Yaptığı sıra dışı evlilik teklifiyle sosyal medyayı salladı
- Radarla hız denetimi uygulaması yapıldı
- Yaptığı sıra dışı Sosyal medyayı sallayan evlilik teklifi
- AVM'lere giren kişi sayısı belli oldu!
- CHP şoförlerle kurgu röportaj yapmış
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?
- Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman?
- Son dakika: Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- YKS'de son durum: YKS sınav yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman?
- Son dakika: PTT'den personeline 2 bin TL destek
- Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Mayıs Türkiye son depremler listesi! Deprem kaç şiddetinde oldu? (AFAD, Kandilli)
- Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi
- Koronavirüs aşısı son durum nedir? DSÖ'den flaş corona virüs aşısı açıklaması! Korona aşısı bulundu mu?
- Son dakika: İl il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? 12 Mayıs corona tablosu
- Düşük faiz oranı müjdesi! 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları! İşte markaların sıfır araba fiyatları
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?