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Son dakika: Can Dündar’ın villası da kaçak çıktı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’den sonra, Cumhuriyet Gazetesi'nde yaptığı ihanet gibi TIR'ları haberi ardından hakkında başlatılan yargılama üzerine yurt dışına kaçan firari 'ın villasının da kaçak olduğu ortaya çıktı. Tespitlere göre Dündar, bahçe duvarı yaptırırken 27 metre orman alanını işgal etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020
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ÖZDİL'İN ARDINDAN DÜNDAR’IN VİLLASI DA KAÇAK ÇIKTI

Cumhuriyet Gazetesi'nde yaptığı ihanet gibi TIR'ları haberi ardından hakkında başlatılan yargılama üzerine yurt dışına kaçan firari 'ın 'daki villasını kaçak olarak genişlettiği 27 metre orman arazisini işgal ettiği ortaya çıktı.
Bodrum'un Kumbahçe semtimde 1184 ada ve 4. paftada bulunan deniz manzaralı villanın, havuz bölümünün de olduğu kısımları orman alanı içine yapıldığı ve ruhsata aykırı olduğu belirlendi. Deniz manzaralı ve 5 milyon TL değerinde olduğu öğrenilen villa ile ilgili işlem yapan Muğla , Dündar'ın villasının ormana 27 metre tecavüzlü olduğunu saptadı. Orman Bölge Müdürlüğü mühendislerinin önceki gün gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın işgalli bölümünün yıkımının gündeme gelebileceği, aynı zamanda Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli olarak işlem yapabileceği öğrenildi.



ORMAN ARAZİSİNE DUVAR ÇEKTİ
Yapılan tespitler şöyle sıralandı:
Dündar, ruhsata aykırı olarak 27 metre orman alanını işgal etti.
Orman arazisini duvarla çevirip villasına kattı.
Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapıldı.



ELDEN ÇIKARMAK İSTEMİŞTİ
Dündar'ın, eşi ile ortak tapuya sahip olduğu villanın durumu ise firari sanığın, yapıyı satma girişimi sonrası ortaya çıktı. Sanatçı 'den satın aldığı 2 katlı taş yapı villanın satılması için Can Dündar'ın 2018'de Berlin Noteri Torsten Körster kanalı ile 18 Temmuz 2018 tarihli 6451/18 sayılı vekâletname verdiği, villanın 3 kişiye satılmak üzere Bodrum Tapu Müdürlüğü'ne başvurulduğu öğrenildi. Tapu müdürlüğü, satışın hukuki durumu için savcılığa durumu bildirirken, olayın savcılıkça araştırılmaya alınması üzerine satışın gerçekleşemediği öğrenildi. Villa halen Can Dündar ve eşi Dilek Dündar üzerine görünüyor.

SABAH

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