Son dakika: Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.18'de Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 412 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

SON DEPREMLER

18.05.2020 07:51:29DDA34.188125.20216.77ML3.0----Akdeniz,473856

18.05.2020 07:43:53DDA34.214025.92119.23ML3.1----Akdeniz,473857

18.05.2020 07:30:33DDA34.507125.95889.36ML3.5----Akdeniz,473855

18.05.2020 07:26:58DDA34.136825.34537.06ML3.6----Akdeniz,473854

18.05.2020 07:18:07DDA33.416025.31656.17ML4.7----Akdeniz,473853

18.05.2020 06:27:10DDA40.185831.75336.82ML1.7TürkiyeAnkaraBeypazari--473852

18.05.2020 06:22:08DDA35.935031.353123.72ML2.5----Akdeniz, 83.40 km. Alanya (Antalya)473851

18.05.2020 05:57:47DDA36.235127.945641.85Mw3.3YunanistanDodecanese---473850