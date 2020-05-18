Son dakika: Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler
Son dakika haberine göre; Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 6,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 412 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.18'de Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 412 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
SON DEPREMLER
18.05.2020 07:51:29DDA34.188125.20216.77ML3.0----Akdeniz,473856
18.05.2020 07:43:53DDA34.214025.92119.23ML3.1----Akdeniz,473857
18.05.2020 07:30:33DDA34.507125.95889.36ML3.5----Akdeniz,473855
18.05.2020 07:26:58DDA34.136825.34537.06ML3.6----Akdeniz,473854
18.05.2020 07:18:07DDA33.416025.31656.17ML4.7----Akdeniz,473853
18.05.2020 06:27:10DDA40.185831.75336.82ML1.7TürkiyeAnkaraBeypazari--473852
18.05.2020 06:22:08DDA35.935031.353123.72ML2.5----Akdeniz, 83.40 km. Alanya (Antalya)473851
18.05.2020 05:57:47DDA36.235127.945641.85Mw3.3YunanistanDodecanese---473850
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