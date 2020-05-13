13 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Firari Can Dündar'ın villasının 188 metrekarelik kısmı, hazine arazisinde çıktı

Firari Can Dündar'ın villasının 188 metrekarelik kısmı, hazine arazisinde çıktı

’nın ilçesinde, yazar 'den sonra firari gazeteci 'ın da villasının kaçak olduğu ortaya çıktı. 376 metrekarelik villanın 188 metrekarelik kısmının, hazine arazisi içinde kaldığı, bahçe duvarının 27 metrekarelik kısmının ise orman alanını işgal ettiği belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
ABONE OL
VATAN HAİNİNİN VİLLASI DA KAÇAK ÇIKTI!

'un Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Can-Dilek Dündar çiftinin villasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki deniz manzaralı villanın bahçe duvarının 27 metrelik kısmının, ormanlık alanı işgal ettiği tespit edildi.

Firari Can Dündar'ın villasının 188 metrekarelik kısmı, hazine arazisinde çıktı FİRARİ CAN DÜNDAR'IN VİLLASININ 188 METREKARELİK KISMI, HAZİNE ARAZİSİNDE ÇIKTI

HAZİNE ARAZİSİ ÜZERİNE KURULMUŞ

Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi.

"188 METREKARELİK KISMI…"

Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde, şu açıklamaya yer verildi:

"Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanını işgal edilmiş. Orman arazisini duvarla çevirip villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır." Öte yandan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BAŞVURU YAPILMIŞTI

ile eşi Dilek Dündar'ın, ortak tapuya sahip olduğu villayla ilgili 'nın şehri noteri Torsten Körster kanalıyla 18 Temmuz 2018'de vekaletname verilmiş, 3 kişiye satılması için Bodrum 'ne başvurulmuştu. Ancak Tapu Müdürlüğü'nün, Dündar'ın firari olduğunun bilinmesi nedeniyle satışta hukuki sakınca olup, olmadığını öğrenmek için savcılığa resmi yazıyla başvurması üzerine satış gerçekleştirilememişti.

Son dakika: Can Dündar’ın villası da kaçak çıktı SON DAKİKA: CAN DÜNDAR’IN VİLLASI DA KAÇAK ÇIKTI
Yılmaz Özdil’in kaçak villasında yıkım başladı! İşte ilk kareler... YILMAZ ÖZDİL’İN KAÇAK VİLLASINDA YIKIM BAŞLADI! İŞTE İLK KARELER...
Son dakika: Yılmaz Özdil'in kaçak villası yıkılıyor! Ekipler çalışmalara başladı... SON DAKİKA: YILMAZ ÖZDİL'İN KAÇAK VİLLASI YIKILIYOR! EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI...
Son dakika: Yılmaz Özdil bir gün daha süre istedi! Kaçak villasını kendisi yıktıracak SON DAKİKA: YILMAZ ÖZDİL BİR GÜN DAHA SÜRE İSTEDİ! KAÇAK VİLLASINI KENDİSİ YIKTIRACAK

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA