Fatih Portakal’ın çiftliğinde inceleme! Kaçak inşaat yaptığı ortaya çıkmıştı

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ile ilgili kaçak villa skandalı gündemdeki yerini korurken, Özdil gibi yine algı operasyonlarıyla tanınan FOX TV'nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ın da İzmir Seferihisar'daki lüks çiftlik evindeki kaçak yapıları için İmar Barışı'ndan faydalanan isimlerden biri olduğu ortaya çıkmıştı.

Eşi Armağan Portakal ile birlikte Seferihisar'da 8 bin 394 metrekarelik tarla vasfındaki arsayı 2015'te alan Fatih Portakal'ın, İmar Kanunu'nun kendisine verdiği yasal haktan da faydalanarak imarsız araziye 150 metrekarelik 3 odalı ve tek katlı bir çiftlik evi ile bunun yanına da ayrıca hukuksuz bir şekilde 3 kaçak yapı kondurduğu tespit edilmişti.





Çiftin 'Torlak Çiftliği' adını verdikleri ve 2015 yılında yerleştikleri araziyi telle çevirdiği, sonrasında da açık mutfak ve oturma alanlarında yasalara uygun olmayan şekilde yapılaşmaya gittiği kaydedilmişti. İmar Barışı Yasası için 2019 yılında sosyal medya hesabından "Deprem gerçekliği yaşayan bu ülkede, hem oy uğruna hem devletin boşalan kasasına para girsin diye imar barışı çıkardılar. Tüm kaçak ve çürük yapıları sözde yasal hale getirdiler. Çıkarlar şimdi buna da yalan derler" ifadelerini kullanan Portakal'ın, çiftlik evindeki kaçak yapılar için 2018 yılında zaman kaybetmeden harekete geçtiği de belirlenmişti.

Portakal'ın çiftlik evine yerleştirdiği yaşam ve atölye binası gibi 3 kaçak yapı için yasa çıktıktan hemen sonra 'Yapı kayıt belgesi' alıp, İmar Barışı sayesinde bu 3 kaçak yapıyı yasal hale getirdiği ortaya çıkmıştı. Emlakçılar, çiftliğin değerinin en az 4 milyon lira civarında olduğunu ifade etmişti.

Portakal'ın imarsız olan tarlalar üzerinde yapılaşmaya izinsiz yapılaşma yaptığı iddiası üzerine İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. Müdürlük yetkilileri Fatih Portakal'ın çiftliğine giderek inceleme yaptı. İnceleme sonucu rapor hazırlanacağı öğrenildi. Fatih Portakal ise sosyal medya hesabından incelemeye tepki gösterdi.





Mevzuata göre; inşaat alanı katsayısının yüzde 5'den fazla olmaması, yapı inşaat alanları toplamının hiçbir koşulda 250 metrekareyi geçmemesi, saçak seviyelerinin zeminden yüksekliğinin 6.5 metreyi ve 2 katını aşmaması gerekiyor. Yola ve parsel sınırlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile tarlaya ev inşaatı yapılabiliyor.

DAMLA KAYA/SABAH