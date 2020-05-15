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Fatih Portakal’ın çiftliğinde inceleme! Kaçak inşaat yaptığı ortaya çıkmıştı

Her fırsatta algı operasyonu yapan Ana Haber sunucusu ’ın yasalara aykırı şekilde 3 kaçak yapı diktiği Seferihisar’daki 8.3 dönümlük çiftlik evinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldı. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...

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Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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FATİH PORTAKAL’IN ÇİFTLİĞİNDE İNCELEME!

Sözcü Gazetesi yazarı ile ilgili kaçak villa skandalı gündemdeki yerini korurken, Özdil gibi yine algı operasyonlarıyla tanınan 'nin Ana Haber Sunucusu 'ın da Seferihisar'daki lüks çiftlik evindeki kaçak yapıları için 'ndan faydalanan isimlerden biri olduğu ortaya çıkmıştı.

Son dakika: Yılmaz Özdil'in ardından Fatih Portakal'da 'kaçakçı' çıktı |Video SON DAKİKA: YILMAZ ÖZDİL'İN ARDINDAN FATİH PORTAKAL'DA 'KAÇAKÇI' ÇIKTI |VİDEO

Eşi Armağan Portakal ile birlikte Seferihisar'da 8 bin 394 metrekarelik tarla vasfındaki arsayı 2015'te alan Fatih Portakal'ın, İmar Kanunu'nun kendisine verdiği yasal haktan da faydalanarak imarsız araziye 150 metrekarelik 3 odalı ve tek katlı bir çiftlik evi ile bunun yanına da ayrıca hukuksuz bir şekilde 3 kaçak yapı kondurduğu tespit edilmişti.



Çiftin 'Torlak Çiftliği' adını verdikleri ve 2015 yılında yerleştikleri araziyi telle çevirdiği, sonrasında da açık mutfak ve oturma alanlarında yasalara uygun olmayan şekilde yapılaşmaya gittiği kaydedilmişti. İmar Barışı Yasası için 2019 yılında hesabından "Deprem gerçekliği yaşayan bu ülkede, hem oy uğruna hem devletin boşalan kasasına para girsin diye imar barışı çıkardılar. Tüm kaçak ve çürük yapıları sözde yasal hale getirdiler. Çıkarlar şimdi buna da yalan derler" ifadelerini kullanan Portakal'ın, çiftlik evindeki için 2018 yılında zaman kaybetmeden harekete geçtiği de belirlenmişti.

Son dakika: FOX TV sunucusu Fatih Portakal’ın kaçak çiftliği |Video SON DAKİKA: FOX TV SUNUCUSU FATİH PORTAKAL’IN KAÇAK ÇİFTLİĞİ |VİDEO

Portakal'ın çiftlik evine yerleştirdiği yaşam ve atölye binası gibi 3 kaçak yapı için yasa çıktıktan hemen sonra 'Yapı kayıt belgesi' alıp, İmar Barışı sayesinde bu 3 kaçak yapıyı yasal hale getirdiği ortaya çıkmıştı. Emlakçılar, çiftliğin değerinin en az 4 milyon lira civarında olduğunu ifade etmişti.

Portakal'ın imarsız olan tarlalar üzerinde yapılaşmaya izinsiz yapılaşma yaptığı iddiası üzerine İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. Müdürlük yetkilileri Fatih Portakal'ın çiftliğine giderek inceleme yaptı. İnceleme sonucu rapor hazırlanacağı öğrenildi. Fatih Portakal ise sosyal medya hesabından incelemeye tepki gösterdi.



Mevzuata göre; inşaat alanı katsayısının yüzde 5'den fazla olmaması, yapı inşaat alanları toplamının hiçbir koşulda 250 metrekareyi geçmemesi, saçak seviyelerinin zeminden yüksekliğinin 6.5 metreyi ve 2 katını aşmaması gerekiyor. Yola ve parsel sınırlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile tarlaya ev inşaatı yapılabiliyor.

DAMLA KAYA/SABAH

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