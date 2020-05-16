Fatih Portakal'ın kaçak çiftliği



Her fırsatta sunduğu ana haberde "İmar Affı'na", "İmar Barışı'na" karşı olduğunu dile getiren Portakal'ın İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan 8.3 dönümlük çiftlik evindeki 3 kaçak yapıyı İmar Barışı'na soktuğu belirlendi.





TARLAYA KAÇAK ÇİFTLİK

Portakal'ın Seferihisar'daki lüks çiftlik evinde 3 kaçak yapısı olduğu ortaya çıktı. Eşi Armağan Portakal ile birlikte Seferihisar'da 8 bin 394 metrekarelik tarla vasfındaki arsayı 2015'te alan Fatih Portakal'ın, hukuksuz bir şekilde 3 kaçak yapı kondurduğu tespit edildi. Portakal, Yılmaz Özdil'in villası için yaptığı gibi çiftliğin tapusunu eşi Armağan Portakal'ın üzerine çıkarttı. Çiftin 'Torlak Çiftliği' adını verdikleri ve 2015 yılında yerleştikleri araziyi telle çevirdiği, sonrasında da açık mutfak ve oturma alanlarında yasalara uygun olmayan şekilde yapılaşmaya gittiği kaydedildi.







Portakal'ın eşi Armağan Portakal'ın çiftlik evindeki 3 kaçak yapı için 2018'de e-devlet üzerinden başvuru yaptığı öğrenildi. Portakal çiftlik evine yerleştirdiği yaşam ve atölye binası gibi 3 kaçak yapı için yasa çıktıktan hemen sonra 'Yapı kayıt belgesi' aldı. Yaklaşık 4 milyon lira değerindeki çiftlik içindeki 3 kaçak yapının imar barışı sayesinde yasal hale geldiği belirlendi.



İNCELEME YAPILACAK

Basında çıkan haberlerin üzerine harekete geçen İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri Fatih Portakal'ın Seferihisar'daki çiftliğini mercek altına aldı. İmar barışı sırasında e-devlet üzerinden beyan ettiği bilgiler karşılaştırılacak ve tutarlılık gösterip göstermediğine bakılacak. Beyana aykırı imalat tespit edilirse Portakal hakkında yasal süreç başlatılacak. Usulsüzlük tespiti halinde ise Portakal'ın yapı kayıt belgesinin iptali söz konusu olacak.



YASAYI ELEŞTİRDİ, KENDİSİ DE YARARLANDI

İmar barışı yasası için 2019 yılında sosyal medya hesabından "Deprem gerçekliği yaşayan bu ülkede, hem oy uğruna hem devletin boşalan kasasına para girsin diye imar barışı çıkardılar. Tüm kaçak ve çürük yapıları sözde yasal hale getirdiler. Çıkarlar şimdi buna da yalan derler" ifadelerini kullanmıştı.

Sabah