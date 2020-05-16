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Son dakika: Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'ın kaçak villasına 148 bin 144 lira ceza

Son dakika haberine göre 'nın ilçesinde, firari gazeteci 'ın kaçak olduğu ortaya çıkan villasıyla ilgili, , işgal edilen 188 metrekarelik Hazine arazisinin 15 gün içinde tahliye edilmesi için ihbarname gönderdi. Ayrıca 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildi.

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Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
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CAN DÜNDAR'IN KAÇAK VİLLASINA 148 BİN 144 LİRA CEZA

Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Can- Dilek Dündar çiftinin villasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki deniz manzaralı villanın bahçe duvarının 27 metrelik kısmının ormanlık alanı işgal ettiği tespit edildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının Hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi.

Firari Can Dündar'ın villasının 188 metrekarelik kısmı, hazine arazisinde çıktı FİRARİ CAN DÜNDAR'IN VİLLASININ 188 METREKARELİK KISMI, HAZİNE ARAZİSİNDE ÇIKTI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde şu açıklamaya yer verildi:

"Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisini duvarla çevirip villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda Can-Dilek Dündar'a işgal ettikleri 188 metrekarelik Hazine arazisini, 15 günde tahliye etmeleri için ihbarname gönderildi. Bu sürede arazinin tahliye edilmemesi halinde, işgal edilen alana yapılan havuz ve bahçe yıkılacak. Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi.

Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı, alanın, imar planında ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3. Derece Arkeolojik SİT alanı olarak yer aldığı ortaya çıktı.

'ın araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi.

Hazine arazisini işgal eden firari Can Dündar'a 148 bin lira ceza kesildi HAZİNE ARAZİSİNİ İŞGAL EDEN FİRARİ CAN DÜNDAR'A 148 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Çevreciliği villasına kadar! Orman işgalcisi Can Dündar sahte ağaç savunucusu çıktı! ÇEVRECİLİĞİ VİLLASINA KADAR! ORMAN İŞGALCİSİ CAN DÜNDAR SAHTE AĞAÇ SAVUNUCUSU ÇIKTI!
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