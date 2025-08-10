Balıkesir depremi İstanbul’da hissedildi! Uzmanlardan ilk açıklama geldi: Büyük bir depremi tetikler mi?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. AFAD'ın verilerine göre saat 19.53'te gerçekleşen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. Balıkesir'de bazı binaların yıkıldığı bildirilirken, bölgeden ilk hasar haberleri gelmeye başladı.

Balıkesir'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, depremin meydana geldiği fay hattının uzun segmentli olmadığını belirterek, daha büyük bir deprem üretmeyeceğini tahmin ettiğini söyledi.

HASAR BIRAKMIŞ OLABİLİR

Özden, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Her yerden hissedilen bir deprem oldu. Orta büyüklükteki bu deprem, merkez üssünde hasar bırakmış olabilir. Teknik ve bilimsel açıdan baktığımızda, buranın hemen doğusunda Simav Fayı var. Önemli bir fay. Bu deprem, o fayın hemen kuzeybatıya uzanan bir bölümünde meydana gelmiş gibi görünüyor. Sındırgı ve Bigadiç segmentinde uzanan bir fay hattı söz konusu. Ancak bu segmentler çok uzun değil.

BÜYÜK DEPREM ÜRETMEZ

2011 yılında Simav'da 5,9 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bu deprem de onun batısına düşen bir bölgede meydana geldi ve benzer şekilde hissedildi. Fayın uzunluğu dikkate alındığında, bu depremin daha büyük bir deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu düşünmüyorum.