Prof. Dr. Üşümezsoy A Haber’e bağlandı! Deprem bölgesinde fay hareketliliği nasıl?

AFAD, saat 19.53’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Balıkesir’de bazı binaların yıkıldığı bilgisi gelirken, bölgeden hasar haberleri ulaşmaya devam ederken A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, sarsıntının “orta segment” olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Özden, “Daha büyük bir depremi tetikleyeceğini düşünmüyorum” dedi. Yayına bağlanan bir başka uzman isim de Prof. Dr. Şener Üşümezsoy oldu. Üşümez soy, bölgenin fay haritasına ilişkin bilgi vererek olası depremlere ilişkin konuştu.