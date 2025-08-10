Balıkesir depremi İstanbul’dan hissedildi! Uzmanlardan A Haber’de ilk açıklama

AFAD, saat 19.53’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Balıkesir’de bazı binaların yıkıldığı bilgisi gelirken, bölgeden hasar haberleri ulaşmaya devam ederken A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, sarsıntının “orta segment” olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Özden, “Daha büyük bir depremi tetikleyeceğini düşünmüyorum” dedi. Yayına bağlanan bir başka uzman da Prof. Dr. Şükrü Ersoy oldu. Ersoy, Balıkesir'de yıkılan bir binayı canlı yayında inceleyerek yıkılma nedenlerine ilişkin bilgi verdi.