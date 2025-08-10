Artçı şoklar gelebilir! Deprem uzmanı A Haber’de uyardı

10 Ağustos 2025, Pazar

Giriş: 10.08.2025 22:11
Güncelleme:10.08.2025 22:18
AFAD, saat 19.53’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Balıkesir’de bazı binaların yıkıldığı bilgisi gelirken, bölgeden hasar haberleri ulaşmaya devam ederken A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, sarsıntının “orta segment” olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Özden, “Daha büyük bir depremi tetikleyeceğini düşünmüyorum” dedi. Yayına bağlanan bir başka uzman da Prof. Dr. Şükrü Ersoy oldu. Ersoy, Balıkesir'de yıkılan bir binayı canlı yayında inceleyerek yıkılma nedenlerine ilişkin bilgi verdi. Canlı yayına bağlanan Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise Siman Batı fayının kırıldığını ve bununla artçı şoklarında gelebileceğini söyledi.
