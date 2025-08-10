6,1'lik Balıkesir depremi İstanbul'da da hissedildi! Acı haber: 1 can kaybı var | Yaralıların son durumu ne?

02:24 11 Ağustos 2025

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından köprü, otoyol ve ulaşım akslarında hasar tespit edilmediği belirtildi .

Yapılan açıklamada; "10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Bakanlığımızca yapılan incelemelerde; ulaşım aksları, otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli saha kontrolleri yapılmış ve ihtiyaç duyulan tedbirler alınmıştır.

Depremde, iletişim altyapısı anlamında da üç mobil işletmecinin şebeke ve servislerinde genel itibarıyla kesinti yaşanmamıştır. Ayrıca mobil kapsama alanında da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Deprem prosedürleri kapsamında mobil işletmeciler tarafından vatandaşlarımızın hatlarına ücretsiz internet, SMS ve konuşma paketleri tanımlanmış ve bölgeye üç mobil işletmeci tarafından toplam 16 adet mobil baz istasyonu gönderilmiştir.

Bu süreçte vatandaşlarımızın internet tabanlı uygulamaları kullanmalarının önemini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.