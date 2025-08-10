11 Ağustos 2025, Pazartesi
6,1'lik Balıkesir depremi İstanbul'da da hissedildi! Acı haber: 1 can kaybı var | Yaralıların son durumu ne?

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2025 19:55 Güncelleme: 11.08.2025 06:16
Balıkesir’de 6,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkez üssü olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege'deki birçok ilden hissedildi. Bölgede 68 mahallede 16 bina yıkılırken, AFAD Türkiye Afet Müdahale Planı'nı devreye aldı. Yıkılan binalarda yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu birçok vatandaş enkazlardan sağ kurtarılırken; 81 yaşındaki 1 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Balıkesir Valiliği, il genelinde eğitim veren yaz okullarının bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tedavi altına alınan 52 yaralıdan 18'inin taburcu edildiğini ve 11 hastanın tedavisinin sürdüğünü belirtti.

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ilk detayları paylaştı.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
Deprem sonrası artçılar devam ediyor. AFAD 6.1'lik deprem sonrası 4 büyüklüğünün üzerinde birçok artçı meydana geldiğini duyurdu.

CANLI ANLATIM
05:03 11 Ağustos 2025

"18 HASTA TABURCU EDİLİRKEN 11'İNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Bakan Memişoğlu ziyaret sonrası açıklamalarda bulunarak yaralı hastaların sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek; 

"Hastanelerimize toplam 52 etkilenen hastamız geldi. Bunlardan 29'unu yatarak, gözlemde tutarak tedavi ettik. Şu ana kadar bu hastalarımızın 18'ini taburcu ettik ve 11 hastamız halen hastanemizde yatmakta." dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden Memişoğlu, yetkililerden yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Memişoğlu, ziyaretlerinin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, yaralıların en kısa sürede taburcu olmalarını temenni ettiklerini ifade etti.

Yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi veren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Depremle ilgili hastanelerimize toplam 52 etkilenen hastamız geldi. Bunlardan 29'unu yatarak, gözlemde tutarak tedavi ettik. Şu ana kadar bu hastalarımızın 18'ini taburcu ettik ve 11 hastamız halen hastanemizde yatmakta. Bu 11 hastamızdan da 3 hastamız, direkt depremde etkilenen, diğerleri de kaçarken veya atlama şekilde yaralanmalar. Hepsinin durumları iyi. Allah bir daha bize bu tür felaketleri yaşatmasın. Rahmetli olan vatandaşımıza da Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

05:00 11 Ağustos 2025

BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR 

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.55’te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.55’te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.39 kilometre olarak kaydedildi. 
04:36 11 Ağustos 2025

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazında çıkarılıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin emekli işçi Nihat Önbaş (81) olduğu belirlendi. Eşi Hamdide Önbaş'ın ise kolunun kırıldığı öğrenildi. 
03:04 11 Ağustos 2025

BAKAN YERLİKAYA DEPREMİN YAŞANDIĞI BALIKESİR'DE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. 

EKİPLER SAHADA 

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasından "Deprem sonrası AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE ve tüm ilgili kurumlarımız sahada görevinin başında. Devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybeden 81 yaşındaki kıymetli büyüğümüze Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. 

 

02:24 11 Ağustos 2025

OTOYOL VE KÖPRÜLERDE HASAR YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından köprü, otoyol ve ulaşım akslarında hasar tespit edilmediği belirtildi .

Yapılan açıklamada; "10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Bakanlığımızca yapılan incelemelerde; ulaşım aksları, otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli saha kontrolleri yapılmış ve ihtiyaç duyulan tedbirler alınmıştır.

Depremde, iletişim altyapısı anlamında da üç mobil işletmecinin şebeke ve servislerinde genel itibarıyla kesinti yaşanmamıştır. Ayrıca mobil kapsama alanında da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. 

Deprem prosedürleri kapsamında mobil işletmeciler tarafından vatandaşlarımızın hatlarına ücretsiz internet, SMS ve konuşma paketleri tanımlanmış ve bölgeye üç mobil işletmeci tarafından toplam 16 adet mobil baz istasyonu gönderilmiştir. 

Bu süreçte vatandaşlarımızın internet tabanlı uygulamaları kullanmalarının önemini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı. 

02:00 11 Ağustos 2025

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Balıkesir'de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde artçı sarsıntının meydana geldiğini duyurdu. 

Saat 01.59'da gerçekleşen deprem yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti 

DEPREM
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-11
Saat:01:59:13 TSİ
Enlem:39.20083 N
Boylam:28.10167 E
Derinlik:14.41 km 
 

01:18 11 Ağustos 2025

BALIKESİR'DE EĞİTİM VEREN YAZ OKULLARI TATİL EDİLDİ

Balıkesir Valiliği, yaşanan depremin ardından ilde eğitim veren yaz okullarının bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilik sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İlimiz Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 11 Ağustos 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren yaz okulları tatil edilmiş olup, kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

00:40 11 Ağustos 2025

84 ARTÇI DEPREM OLDU

Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 4 saat içerisinde 84 artçı deprem meydana geldi.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sındırgı'da yaklaşık 4 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 7'sinin büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçerken, saat 20.01'de 4.6, saat 20.04'te 4.1, saat 20.06'da 4, saat 20.32'de 4.2, saat 21.27'de 4.1, saat 21.31'de 4.2 ve saat 22.12'de 4.1 büyüklüklerinde depremler oldu.

Bu sarsıntıların dışında ilçede en düşüğü 2 ve en büyüğü 3.9 büyüklüğünde olmak üzere 77 artçı sarsıntı daha meydana geldi." ifadeleri yer aldı. 

23:32 10 Ağustos 2025

BAKAN YERLİKAYA: ENKAZDAN ÇIKAN 1 KİŞİ KURTARILAMADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir depremiyle ilgili emniyet binası önünde açıklama yaptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Deprem sonrası ilk olarak ekiplerin arama tarama çalışmalarına tamamlandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Sındırgı merkezde 1 yıkılan bina var. Ayrıca bir de hasarlı bina var. Yıkılan binada 2 vatandaşımız kendi imkanlarıyla çıktı. 4 vatandaşımız AFAD ekiplerince kurtarıldı. 81 yaşında kurtarılan 1 vatandaşımız hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerimiz ise depremle ilgili incelemelerini tamamladı. 68 kırsal yerleşimde 16 yıkık bina var. 12'si metruk 4'ünde ise yaşam var. Onlar da kendi imkanlarıyla çıkmış. Şu an itibariyle arama kurtarma yaptığımız bina yok" dedi.

Ayrıca 2 minare yıkıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Hasar tespitin detaylarıyla ilgili sabahın ilk ışıklarıyla beraber ön hasar tespit gerçekleşecek. Peşinden detaylı tespitler yapılacak. Raporlar bitince sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

"ŞÜKÜRLER OLSUN AĞIR YARALI YOK"

Depremde toplam 29 kişinin de yaralandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

"29 yaralı var. İyi bir haberimiz var. Şükürler olsun ki ağır yaralı yok. 'Geçmiş olsun' diyoruz. Sağlık Bakanımız da buraya geliyor. Yaralı kardeşlerimizle ilgili net gelişmeyi paylaşacağız. Elektrik, su, doğal gaz ile ilgili şükürler olsun, kesinti ve olumsuzluk yok. Sayın Cumhurbaşkanımız depremin ilk anından itibaren bizden bilge aldı, biz de bilgi aktardık. Kendisinin geçmiş olsun dileklerini iletelim."

"TOPLANMA ALANLARINDA BEKLENMESİNDE YARAR VAR"

Evlere girilip, girilmeyeceği yönünde sorular aldıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Toplanma alanlarında beklenmesinde fayda var. Kızılay, belediyelerin tamamına da teşekkür eserim. Çorba gibi yemek destekleriyle vatandaşların hizmetindeler. Bu geceyi ihtiyatlı geçirmelerinde fayda var. AFAD koordinasyonunda bu çalışma çabuk bitti. 81 yaşındaki büyüğümüzün kurtarıldıktan sonra yaşamasını arzu ederdik. Sosyal medya üzerinden yanlış bilgilere itibar edilmesin. Dolayısıyla medya mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür eserim" dedi.

23:08 10 Ağustos 2025

ACI HABER: DEPREM 1 CAN KAYBI

Balıkesir Belediye Başkanı acı haberi duyurdu: Depremde 1 can kaybı var
23:04 10 Ağustos 2025

BAKAN YERLİKAYA SINDIRGI'DA!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin merkez üssü Balıkesir Sındırgı'da incelemelerde bulunuyor.
22:49 10 Ağustos 2025

YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN 6 KİŞİ DE SAĞ OLARAK KURTARILDI

 Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binadaki 6 kişi de sağ olarak çıkarıldı.

Sındırgı ilçesinde yıkılan binada depremin hemen ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından binada olduğu tahmin edilen 6 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan Nihat Önbaş, Ayşe Güleş, Necmi Balaban ve ismi öğrenilemeyen 2 kişinin ardından sağ olarak çıkarılmasının ardından Hamide Önbaş da sağ olarak kurtarıldı.

Enkazın altında başka bir insan olma ihtimaline karşı ses dinlemesi yapılıyor. Enkaz üzerinde belli aralıklarla konuşlanan ekipler, en ufak bir sesi bile dinlemeye çalışıyor. Etrafta olanların bir adım bile atmasını istemeyen ekipler, tüm ihtimalleri değerlendiriyor.

22:44 10 Ağustos 2025

AİLE BAKANI GÖKTAŞ A HABER'DE!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanın açıklamaları şöyle: 

Sındırgı'da ekiplerimiz görevde. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. İhtiyaçların karşılanması için sahadayız.

22:24 10 Ağustos 2025

YIKILAN BİNANIN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Sındırgı ilçesinde yıkılan binanın önceki görüntüsü ortaya çıktı. 

 

22:17 10 Ağustos 2025

GÖLCÜK KÖYÜ MUHTARI A HABER'DE: BİRÇOK EVDE HASAR VAR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan Gölcük köyü muhtarı A Haber'e bağlanarak bölgedeki son durumu paylaştı. Bardak; "Depremde 2-3 hayvanın öldüğü birçok hayvanın ise bacaklarının kırıldı ve hayvanların çoğunu kurtardık. Evlerde hasar alanlar var. Sabah olduğunda detaylara bakacağız. bölgede daha acil olan yerler olduğunu öğrendik ve Kızılay'dan o noktalara gitmelerini rica ettik. Burada vatandaşlarımızla meydanlarda sorunları çözüyoruz. Allah'ımıza çok şükür Kaymakamımız, AFAD ve birçok kurum hepsi aradı ve daha önemli olan yerlere yetkililerin ulaşmasını rica ettik. Allah devletimizden razı olsun. Rabbim bir daha göstermesin." ifadelerini kullandı.

22:07 10 Ağustos 2025

"TOPLAM 20 ARTÇI MEYDANA GELDİ"

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir.

Şu ana kadar;  0 – 3.0 arası, 15 adet, 4.0 - 5.0 aras, 5 adet olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında; 319 personel 79 araç görev yapmaktadır. Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, Valiler başkanlığında toplanmıştır.

An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 Hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir. Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Gelişmeler takip edilmektedir."

22:06 10 Ağustos 2025

"TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI DEVREYE ALINDI"

AFAD tarafından yapılan açılamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, saat 19.53’te Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır.

İçişleri Bakanımız Sn.Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Vali Sn.Ali Hamza Pehlivan çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir.

İçişleri Bakan Yardımcılarımız Sn.Münir Karaloğlu ve Sn.Mehmet Aktaş başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."
 

22:02 10 Ağustos 2025

ENKAZ ALTINDAKİ 1 KİŞİ DAHA KURTARILDI

Balıkesi Sındırgı'daki depremde enkaz altında kalan bir kişi daha ekiplerin çalışmaları ile kurtarıldı. 
21:58 10 Ağustos 2025

"SIĞ ODAKLI BİR DEPREM"

Kandilli Rasathanesi tarafından Alakır-Sındırgı (Balıkesir) Depremi Bilgilendirmesi yapıldı. O bilgilendirmede yer alan ifadeler şöyle: 

"10 Ağustos 2025 tarihinde Alakır-Sındırgı (Balıkesir) (39.2403 K 28.0587 D) merkez üssünde yerel saat ile 19:53'de aletsel büyüklüğü ML 6.0 - Mw 6.1 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği 7.7 km olup sığ odaklı bir depremdir.

İlgili depremi takiben 7. dakikada tsunami bilgi mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir.

Deprem sonrası hazırlanan tahmini şiddet haritası depremin merkezinde şiddet değerinin Iₒ= VIII olduğunu göstermektedir.

İlgili depremin odak mekanizma çözümü normal fay özelliği göstermektedir."

21:48 10 Ağustos 2025

BAKAN URALOĞLU A HABER'DE! "ULAŞIMDA ŞU AN İÇİN SORUN YOK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

O açıklamalar şu şekilde: 

Karayollarında herhangi bir sorun yok. Depremi Ankara'da hissettik. Ulaşımda şu an için bir sorun yok. İnternet uygulamalarında bir sorun olmadı. İletişim noktasında bir problem olmadı. Alternatif güç kaynakları devreye girdi.

21:42 10 Ağustos 2025

BAKAN YERLİKAYA: ÇEVRE KÖYLERDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakan Yerlikaya:  Sındırgı İlçemizde 1 Bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı,  2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. 

Çevre köylerde Jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir.  Gelişmelerden bilgi verilecektir.

21:29 10 Ağustos 2025

BAKAN YERLİKAYA: SINDIRGI'DA 6 KİŞİDEN 5'İ KURTARILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Sındırgı'da 6 kişiden 5'i kurtarıldı. 
21:19 10 Ağustos 2025

"4 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:  Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. 

Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmekte, süreci tüm ilgili kurumlarımızla yakından takip etmekteyiz. 

Yaralılarımıza acil şifalar, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

21:13 10 Ağustos 2025

BAKAN YERLİKAYA: 2 KİŞİ KURTARILDI 2 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya: Balıkesir Sındırgı Depremi-2 Sındırgı İlçemizde 1 Bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevre köylerde Jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir.

21:10 10 Ağustos 2025

BAKAN KURUM: HASARLI BİNALARA GİRMEYİN

Çevre ve Şehircilk Bakanı Murat Kurum: Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz.

Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

20:57 10 Ağustos 2025

YIKILAN BİNA ENKAZINDA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Balıkesir'deki depremde yıkılan binanın enkazında arama çalışmaları yapılıyor.

İşte o çalışmalardan görüntüler...

20:53 10 Ağustos 2025

AFAD AÇIKLADI: 7 ARTÇI MEYDANA GELDİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

10 Ağustos 2025 tarihinde, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

7 ARTÇI MEYDANA GELDİ

Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir

PERSONEL VE ARAÇ SEVKİ YAPILDI

An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir. Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeler takip edilmektedir.

20:43 10 Ağustos 2025

BAKAN YERLİKAYA A HABER'DE: 2 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlkaya A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

Tarama faaliyetleri sürüyor. 112'ye 4 ihbar geldi şuana kadar. Balıkesir'e geçiyorum şu an. Geçmiş olsun diklerimizi iletiyoruz. 2 kişi enkaz altında kaldı. 

20:38 10 Ağustos 2025

BALIKESİR VALİSİ: ÇÖKEN BİNADAN 2 KİŞİ KURTARILDI

Balıkesir Valisi çöken bşnadan 2 kişinin kurtarıldığını açıkladı. 
20:36 10 Ağustos 2025

BAŞKAN ERDOĞAN: ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Başkan Erdoğan: Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun.

20:29 10 Ağustos 2025

NACİ GÖRÜR UYARDI: EVLERDEN BİR MÜDDET UZAK DURUN

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarıda bulunarak "Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun." dedi.

20:25 10 Ağustos 2025

AFAD UYARDI: RİSKLİ BİNALARA GİRMEYİN

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.

 

20:25 10 Ağustos 2025

YIKILAN BİNALAR VAR!

Balıkesir'de deprem nedeniyle bir binanın yıkıldığı görüldü. İşte o görüntüler..

20:18 10 Ağustos 2025

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Deprem sonrası artçılar devam ediyor. AFAD 6.1'lik deprem sonrası 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

 

20:08 10 Ağustos 2025

İSTANBUL VALİLİĞİ: SAHA TARAMALARINA BAŞLANDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir'in Sındırgı İlçesi'nde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, saha ekiplerimiz tarama çalışmalarına başlamıştır."

20:04 10 Ağustos 2025

OLUMSUZLUK VAR MI? BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Balıkesir Sındırgı'da 6.1büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

20:01 10 Ağustos 2025

AFAD BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLADI: 6.1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi.

 

 

19:55 10 Ağustos 2025

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM!

İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi..
