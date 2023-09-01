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Zorunlu arabuluculuk dönemi bugün başladı! Nasıl başvurulacak?

A Haber
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Giriş: 01.09.2023 15:35
Güncelleme:01.09.2023 15:36
Kiracı ve ev sahipleri arasında uyuşmazlığı çözmek üzere arabuluculuk uygulaması hayata geçti. Peki uygulamanın kapsamında başka neler var?Düzenlemenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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