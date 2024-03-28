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Yine İETT yine arıza!

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 08:53
İstanbulları isyan ettirme noktasına getiren İETT arızalarına yenileri eklendi. Sultangazi'de arıza yapan iki İETT otobüsü yolda kaldı, mağdur olan yolcular İBB yönetimine isyan etti. Ümraniye'de da arızalanan bir İETT otobüsü çekiciyle götürülürken görüntülendi.
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