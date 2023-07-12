“Yazımda Kardeşlik Var” projesi! Depremzede çocuklara Boğaz gezisi

Diyanet Vakfı “Yazımda Kardeşlik Var” projesi ile depremzede çocukları İstanbul'a getirdi. Çocuklar için Boğaz Turu düzenlendi. O noktadan detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan İstanbul Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül anlattı.

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