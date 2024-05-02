Başkan Erdoğan'dan Demokratlar Birliği Çalıştayı'ndan önemli açıklamalar: Antisemitik lekesi bize yapışmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarına hitap etti. Başkan Erdoğan, "Bizi ve ülkemizi hedef alanlar Türkiye'yi düşmanlaştırarak hiçbir yere varamazsınız. Ne yaparsanız yapın antisemitik lekesi bize yapışmaz." dedi.