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Başkan Erdoğan'dan Demokratlar Birliği Çalıştayı'ndan önemli açıklamalar: Antisemitik lekesi bize yapışmaz

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2024 14:54
Güncelleme:02.05.2024 15:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarına hitap etti. Başkan Erdoğan, "Bizi ve ülkemizi hedef alanlar Türkiye'yi düşmanlaştırarak hiçbir yere varamazsınız. Ne yaparsanız yapın antisemitik lekesi bize yapışmaz." dedi.
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