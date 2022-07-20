20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Yarım asırlık ağacı asit enjekte edip kuruttular! Ağacı Mersin Büyükşehir Belediyesi zehirlemiş
Özgecan Aslan anısına Mersin'de yapılan Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki 50 yıllık kauçuk ağacına zarar verilmişti. Ağaca asit enjekte ederek kurutan kişilerin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.