Mersin'de narenciye bahçelerinde hasat mesaisi! Gün doğmadan başlayan emek

Mersin'deki narenciye bahçelerinde hasat yoğunluğu yaşanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere gelen işçiler, akşam saatlerine kadar süren zorlu mesai boyunca ürünleri topluyor. Sofralara ulaşan narenciyenin arkasında büyük bir emek ve alın teri bulunuyor. A Haber muhabiri Mehmet Miras ve kameraman Okan Can Sapkayalı, Mersin'deki narenciye hasadına katılarak bahçelerdeki yoğun mesaiyi ve işçilerin emeğini canlı yayında aktardı.