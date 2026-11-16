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Rusya'dan NATO'ya Finlandiya şartı iddiası! Putin'in masasında yeni Avrupa planı mı var?
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Rusya'dan NATO'ya Finlandiya şartı iddiası! Putin'in masasında yeni Avrupa planı mı var?

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla Abu Dabi'de yürütülen müzakereler, Avrupa'nın güvenlik mimarisini değiştirebilecek iddiaları da gündeme taşıdı. Alman basınında yer alan haberlere göre Rusya'nın, gayriresmi temaslarda Finlandiya'nın NATO'dan ayrılmasını ve Baltık ülkelerinde NATO askeri üsleri kurulmamasını talep ettiği öne sürüldü. Kremlin ise Finlandiya'nın NATO'dan ayrılmasının istendiği yönündeki iddiaları reddetti. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova'dan son gelişmeleri aktardı.

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