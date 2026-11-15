Doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde baba ilk kez konuştu! "Kızım düşürüldü"

İstanbul Gaziosmanpaşa'da görev yapan 27 yaşındaki asistan doktor Pelin Pınar'ın, nişanına 10 gün kala 8. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Genç doktorun acılı babası Yalçın Pınar, ilk kez ATV Haber'e konuşarak kızının ölümüne ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Olay sırasında evde bulunan ve gözaltına alınan erkek arkadaşının ifadesini çelişkili bulduğunu söyleyen baba, kızının intihar etmediğini ve balkondan itilmiş olabileceğini öne sürdü. "Düşürüldü diyorum ben" ifadelerini kullanan Yalçın Pınar, olayın aydınlatılması için mücadele edeceklerini belirtti.