Türkiye'de 4 milyon ev genci var! Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 450 bin genç istihdama katılacak

Eğitimde, istihdamda ve mesleki eğitimde yer almayan milyonlarca genç, dünyanın ortak sorunlarından biri haline geldi. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 2026 raporuna göre dünyada 257 milyon genç bu kategoride bulunuyor. Türkiye'de ise ev genci sayısı 4 milyonu aşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gençleri yeniden toplumsal hayata ve iş gücüne kazandırmak için harekete geçti. Bakan Vedat Işıkhan, 3 yılda 450 bin genci istihdama katmayı hedeflediklerini açıkladı.