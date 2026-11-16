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Ömer Sarıgül ek ifade verecek! Sarıgül soruşturmasında gözler Çağlayan Adliyesi'nde
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ömer Sarıgül ek ifade verecek! Sarıgül soruşturmasında gözler Çağlayan Adliyesi'nde

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada bugün ek ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çağrıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunduğu belirtilen Sarıgül'ün ifadesinde hangi konulara değineceği merak ediliyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Aydın Baytar, adliyedeki son gelişmeleri aktardı.

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