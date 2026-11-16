A Milli Takım Fransa'ya 2-1 mağlup oldu! Milliler Uluslar Ligi'ni puansız tamamladı
UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak gruptaki 6 maçını da puansız tamamladı. Ay-yıldızlılar deplasmanda istediği sonucu alamazken Fransa, 13 puanla grubu lider bitirdi. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Cem Kerpiççiler, A Haber canlı yayınında maçın öne çıkan anlarını değerlendirdi. Kerpiççiler, milli takımın ortaya koyduğu oyunun gelecek adına umut verdiğini söyledi.