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A Milli Takım Fransa'ya 2-1 mağlup oldu! Milliler Uluslar Ligi'ni puansız tamamladı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Milli Takım Fransa'ya 2-1 mağlup oldu! Milliler Uluslar Ligi'ni puansız tamamladı

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak gruptaki 6 maçını da puansız tamamladı. Ay-yıldızlılar deplasmanda istediği sonucu alamazken Fransa, 13 puanla grubu lider bitirdi. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Cem Kerpiççiler, A Haber canlı yayınında maçın öne çıkan anlarını değerlendirdi. Kerpiççiler, milli takımın ortaya koyduğu oyunun gelecek adına umut verdiğini söyledi.

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