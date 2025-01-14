Yaprak Dökümü dizisinin "Neyyir Hanım"ı Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

"Yaprak Dökümü" dizisiyle herkesin beğenisini kazanan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayata veda etti. Öztep, 2006-2010 arasında yayınlanan "Yaprak Dökümü" dizisinde "Neyyir Hanım" karakterine hayat vererek geniş kitlelerce tanındı. Ayrıca "Dadı", "Menajerimi Ara", "Küçük Kıyamet" ve "Kara Para Aşk" gibi birçok yapımda da yer aldı.

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