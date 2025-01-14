14 Ocak 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yaprak Dökümü dizisinin "Neyyir Hanım"ı Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti
Yaprak Dökümü dizisinin Neyyir Hanımı Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

Yaprak Dökümü dizisinin "Neyyir Hanım"ı Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.01.2025 11:03
"Yaprak Dökümü" dizisiyle herkesin beğenisini kazanan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayata veda etti. Öztep, 2006-2010 arasında yayınlanan "Yaprak Dökümü" dizisinde "Neyyir Hanım" karakterine hayat vererek geniş kitlelerce tanındı. Ayrıca "Dadı", "Menajerimi Ara", "Küçük Kıyamet" ve "Kara Para Aşk" gibi birçok yapımda da yer aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yaprak Dökümü dizisinin Neyyir Hanımı Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Balkanlardan giriş yaptı! Kırklareli kara teslim
Balkanlardan giriş yaptı! Kırklareli kara teslim
Boş arazide erkek cesedi bulundu
Boş arazide erkek cesedi bulundu
Polisten kaçarken demir korkuluğun üzerine düşerek öldü
Polisten kaçarken demir korkuluğun üzerine düşerek öldü
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Tacizci taksici gözaltında!
Tacizci taksici gözaltında!
Yaşlı çiftten polise satırlı saldırı girişimi!
Yaşlı çiftten polise satırlı saldırı girişimi!
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sağlık kontrolünden geçirildi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sağlık kontrolünden geçirildi
İstanbul’da lüks araçlar suya gömüldü
İstanbul'da lüks araçlar suya gömüldü
Sinop’ta çıkan kavga kanlı bitti
Sinop’ta çıkan kavga kanlı bitti
8 ayrı otodan hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
8 ayrı otodan hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
Doğurduğu bebeği tuvalete bıraktı
Doğurduğu bebeği tuvalete bıraktı
Daha Fazla Video Göster