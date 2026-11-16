Ankara'da kritik gündem! Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da önce üniversiteli gençlerle bir araya gelecek, ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. MYK toplantısında ele alınacak konular merak edilirken emekli maaşlarına yönelik refah payı ve ek ödeme seçenekleri de gündemdeki yerini koruyor. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, başkentteki siyasi gündeme ilişkin son gelişmeleri canlı yayında aktardı.