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İran'ın füze cephaneliği ABD'nin hesaplarını değiştirdi! Yer altında üretim sürüyor iddiası
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İran'ın füze cephaneliği ABD'nin hesaplarını değiştirdi! Yer altında üretim sürüyor iddiası

ABD istihbarat değerlendirmelerine göre İran'ın, aylar süren saldırılara rağmen elinde 1.500 ila 2.500 arasında balistik füze bulunduğu iddia edildi. Wall Street Journal gazetesinin haberinde, Tahran yönetiminin zarar gören tesislerine rağmen yer altında füze üretimini sürdürdüğü öne sürülürken ABD yönetiminin İran'a yönelik yeni saldırı seçeneğini değerlendirdiği belirtildi. İran'ın füze kapasitesinin Washington'un olası saldırı planlarını etkilediği aktarılırken ABD'li yetkililer, tahmin edilen füze sayısına ilişkin güven düzeyinin düşük olduğunu ve kesin stok miktarının belirlenemediğini vurguladı.

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