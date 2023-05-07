07 Mayıs 2023, Pazar
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Yağmuru izlerken karşılaştılar! Arabadan inmeye korktular
Sivas’ın Gemerek ilçesinde yerleşim yeri yakınına kadar inen iki ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sızır kasabası sakini Tarkan Yıldırım, “Yağmuru seyrediyorduk. O anda dağdan iki ayının indiğini gördük. Ayıları görünce ister istemez tedirgin olduk. Zarar verir mi saldırır mı saldırmaz mı diyerek. Arabadan inmeye korktuk. Ayılar biraz dolandı, hayvanlar da bizi görünce korktu. Geri dağa doğru gittiler. Büyük ihtimal aç kalmışlardı” dedi.