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Lokantalarda KDV usulsüzlüğüne son! KDV oyununa sıkı denetim: Ekipler sahada

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2024 09:53
KDV düzenlemesiyle restoranlarda yeni dönem başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek için yaptığı düzenlemeyle lokantalar ve kafeler sattığı yiyecek ve içecekte de KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacak. Usulsüzlük yaparak devleti milyonlarca lira zarara uğratan işletmeler, yakın takibe alındı.
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