28 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meteoroloji'den 3 uyarı birden

Meteoroloji'den 3 uyarı birden

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2024 10:31
Güncelleme:28.04.2024 10:53
Meteoroloji'nden yapılan değerlendirmelere göre bugün Marmara, İç Anadolu, Akdeniz'in kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Yağışların iki bölgede şiddetli olacağı öngörülüyor. Öte yandan Marmara ve Ege'de rüzgarın, güney bölgelerde de çöl tozunun etkili olacağı kaydedildi
Gökyüzünde merak uyandıran cisim!
Gökyüzünde merak uyandıran cisim!
Meteoroloji’den 3 uyarı birden
Meteoroloji'den 3 uyarı birden
34 ilde BOZDOĞAN-30 operasyonu
34 ilde BOZDOĞAN-30 operasyonu
Canlı yayında iki çocuğuna şiddet uyguladı
Canlı yayında iki çocuğuna şiddet uyguladı
Lokantalarda KDV usulsüzlüğüne son!
Lokantalarda KDV usulsüzlüğüne son!
İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın!
İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın!
Bolu’da toz taşınımı etkisi!
Bolu'da toz taşınımı etkisi!
Kavşağa kontrolsüz giren aracın çarptığı otomobil takla attı!
Kavşağa kontrolsüz giren aracın çarptığı otomobil takla attı!
Esenler’de yol kenarında erkek cesedi bulundu!
Esenler’de yol kenarında erkek cesedi bulundu!
Seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi
Seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi
Amasya’da Şehzadeler Müzesi!
Amasya'da Şehzadeler Müzesi!
70 metreden şarampole uçan sürücü ölümden döndü
70 metreden şarampole uçan sürücü ölümden döndü
Daha Fazla Video Göster