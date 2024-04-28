Meteoroloji’den 3 uyarı birden

Meteoroloji'nden yapılan değerlendirmelere göre bugün Marmara, İç Anadolu, Akdeniz'in kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Yağışların iki bölgede şiddetli olacağı öngörülüyor. Öte yandan Marmara ve Ege'de rüzgarın, güney bölgelerde de çöl tozunun etkili olacağı kaydedildi