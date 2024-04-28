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Hatay'da gökyüzünde merak uyandıran cisim! ‘Sanki takım elbise giymişlerdi’

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2024 10:43
Güncelleme:28.04.2024 10:44
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde beliren 3 cisim vatandaşlarda merak uyandırdı. Yurdun çeşitli bölgelerinde de benzer şekilde görülen cisimler, insan figürüne benzetildi.
Gökyüzünde merak uyandıran cisim!
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