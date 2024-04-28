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Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası!

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Giriş: 28.04.2024 13:00
Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralılar var. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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