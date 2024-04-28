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Bolu'da toz taşınımı etkisi; gökyüzü kırmızıya büründü

DHA
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Giriş: 28.04.2024 01:25
Bolu’da son günlerde etkili olan Afrika üzerinden gelen toz taşınımı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki günlerde sarı kodlu uyarı verdiği kentte, toz bulutunun etkisi tekrar görüldü. Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde kentte gökyüzü kırmızı renge büründü. Toz taşınımıyla birlikte yağmur başlamasıyla araçların üzeri ince çamurumsu bir tabakayla kaplandı
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