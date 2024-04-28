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Burdur’da kavşağa kontrolsüz giren aracın çarptığı otomobil takla attı: 2 yaralı

DHA
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Giriş: 28.04.2024 01:22
Kaza saat 23.15 sıralarında Burdur-Isparta Karayolu Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Armağan İlci Bulvarı'ndan kontrolsüz şekilde kavşağa girip karşı şeride geçmek isteyen İbrahim Enes E.(22) idaresindeki 64 ABF 055 plakalı Alfa Romeo marka otomobil ile Isparta istikametinden Burdur istikametine gelen Erhan A.(33) idaresindeki 32 ADH 824 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taklalar atan Opel marka otomobil metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hafif yaralanan İbrahim Enes E. ayakta tedavi edilirken diğer araç sürücüsü Erhan A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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