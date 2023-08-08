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Van’ın simgesi: Van kedisi

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Giriş: 08.08.2023 08:16
Bir gözü mavi diğeri kehribar renkli olan dünyaca ünlü Van kedileri, Van'ın önemli değerleri arasında yer alıyor. Bembeyaz tüyleriyle de ünü ülke sınırlarını aşan van kedilerine kedi villasında özenle bakılıyor.
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