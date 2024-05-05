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Çorum'da aşırı yüklenme trafoda yangın çıkarttı

İHA
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Giriş: 05.05.2024 20:02
Çorum'da bir elektrik trafosunda aşırı yükleme nedeniyle çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol alarak söndürdü.
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Aşırı yüklenme trafoda yangın çıkarttı
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