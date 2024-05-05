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Baba oğuldan trafikte sopalı saldırı! Yol vermediği için öğrenci servisine saldırdılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 19:02
Güncelleme:05.05.2024 19:33
Antalya'da bir baba ve oğlu yol vermediği için trafikte tartıştıkları öğrenci servisinin önünü kesti sopayla saldırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
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