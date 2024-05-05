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Teksas'ta sel: binlerce kişi tahliye edildi! Onlarca otoyol su altında kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 20:18
Amerika Birleşik Devletleri'nde aşırı yağışlar seli de beraberinde getirdi. Özellikle Teksas eyaletinde birçok yerleşim alanı su altında kaldı.
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