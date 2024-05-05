Besihanenin deposunda korkutan yangın! Vatandaş ve itfaiye ekipleri seferber oldu

Antalya’nın Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 sokakta bulunan bir besihanenin depo kısmında yangın meydana geldi. Depodan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hemen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, çok sayıda balya ve yemin yanmasına neden oldu, ancak ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Vatandaşların da yardımıyla besihane çevresinden uzaklaştırılan hayvanlar kurtarıldı. Öte yandan vatandaşların hem yangına müdahale ettikleri hem de kurtarabildikleri mallarını çuvallara koydukları görüldü.

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