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Afetzede öğrencilerin büyük başarısı! ABDdeki robotik kodlama yarışmasında 1. oldular

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 18:56
Hatay'daki eğitim gören afetzede öğrenciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen robotik kodlama yarışmasından başarıyla döndü. Öğrenciler 600 takımı geride bırakarak birinci oldu.
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