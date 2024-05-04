04 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Uludağ'da Mayıs ayında kar sürprizi

Uludağ'da Mayıs ayında kar sürprizi

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2024 12:19
Bursa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, Uludağ'da da etkili oldu. Uludağ’da Mayıs ayında kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı 4 ile 8 derece arasında ölçüldü.
Esnafın dikkati kazayı önledi
Esnafın dikkati kazayı önledi
Şehrin gürültüsünden uzakta bir yaşam
Şehrin gürültüsünden uzakta bir yaşam
Uludağ’da Mayıs ayında kar sürprizi
Uludağ'da Mayıs ayında kar sürprizi
Nusaybin’de iş yerine silahlı saldırı kamerada
Nusaybin'de iş yerine silahlı saldırı kamerada
Boğazından bıçaklanan kadın öldü
Boğazından bıçaklanan kadın öldü
Adana’da kan donduran vahşet!
Adana'da kan donduran vahşet!
Sivas-İstanbul aktarmasız Yüksek Hızlı Tren ilk seferini yaptı
Sivas-İstanbul aktarmasız Yüksek Hızlı Tren ilk seferini yaptı
Futbola kadın eli değdi
Futbola kadın eli değdi
Mihriban nasıl ortaya çıktı? Şiirden notalara…
Mihriban nasıl ortaya çıktı? Şiirden notalara…
İşte büyücünün evi!
İşte büyücünün evi!
İşte havası en kirli olan ilçeler
İşte havası en kirli olan ilçeler
Türkiye genelinde menü denetim!
Türkiye genelinde menü denetim!
Daha Fazla Video Göster