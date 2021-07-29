Türkiye’nin ciğerleri yanıyor! Farklı noktalarda orman yangını

Türkiye’de yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları ciğerlerimizi yakıyor. Antalya’da Manavgat, Akseki ve Alanya; Osmaniye’de Kadirli; Adana’da Ceyhan, Sarıçam ve Kozan; Kayseri, Yahyalı; Mersin’de Silifke, Bozyazı ve Aydıncık; Muğla’da Marmaris, Bodrum ve Milas; Aydın’da Didim ve Kütahya’da Emet’te çıkan yangınlara müdahaleler havadan ve karadan devam ediyor. Ekipler yangınları kontrol altına alıp söndürmek için mücadelesini kesintisiz sürdürüyor.

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