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“Zamanın ardında İstanbul-Roma” sergisi açıldı! Sanatçı Kenan Işık’ın sergisi Kalyon Kültür’de

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 09:18
Kalyon Kültür, İstanbullu sanatseverleri sanatçı Kenan Işık'ın, "Zamanın Ardında İstanbul-Roma" sergisi ile buluşturdu. İstanbul ve Roma'nın ilham kaynağı olduğu toplam 35 eserden oluşan sergi; Kalyon Kültür Taş Konak'ta 13 ekim 2024 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
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