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Çaldığı motosikletle kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 09:27
Aksaray’da çaldığı motosikletle giderken "dur" ihtarına uymayan şüpheli ile polisin kovalamacası kameralara yansıdı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alınırken motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.
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