22 Mayıs 2024, Çarşamba
97 yıllık Tarihi Atlı Köşk icra yoluyla satılıyor! Sabancı ailesinin mirasçısı...
Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın oğlu İhsan Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden doğan Sevilay Sabancı Çınar, bir süre önce ailenin mirasına dahil olmuştu. Ancak, Sevilay Sabancı Çınar'ın finansal sorunları nedeniyle Sabancı Müzesi'nde bulunan tarihi Atlı Köşk'ün 1/48 hissesi icra yoluyla satışa çıkarıldı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:40
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