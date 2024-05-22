97 yıllık Tarihi Atlı Köşk icra yoluyla satılıyor! Sabancı ailesinin mirasçısı...

Köşk, bu heykelden dolayı 'Atlı Köşk' olarak anılmaya başlandı. 1966'dan itibaren köşkte yaşamaya başlayan Sakıp Sabancı; 1998'de hat ve resim koleksiyonu ve tarihi köşkü içindeki eşyalarıyla birlikte müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı Üniversitesi'ne tahsis etti.

Galeri eklenen tarihi köşk, 2002 yılında ziyarete açılırken, sergileme alanları 2005'te genişletilerek teknik düzeyde uluslararası standartlara kavuştu.