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97 yıllık Tarihi Atlı Köşk icra yoluyla satılıyor! Sabancı ailesinin mirasçısı...

Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın oğlu İhsan Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden doğan Sevilay Sabancı Çınar, bir süre önce ailenin mirasına dahil olmuştu. Ancak, Sevilay Sabancı Çınar'ın finansal sorunları nedeniyle Sabancı Müzesi'nde bulunan tarihi Atlı Köşk'ün 1/48 hissesi icra yoluyla satışa çıkarıldı. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:40
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97 yıllık Tarihi Atlı Köşk icra yoluyla satılıyor! Sabancı ailesinin mirasçısı...

Sarıyer'de yer alan Atlı Köşk, 1927 yılında ünlü İtalyan mimar Edouard De Nari tarafından inşa edildi. Tarihi köşk, uzun yıllar boyunca Mısır Hıdiv ailesi tarafından yazlık konut olarak kullanıldı. Eşsiz mimarisi ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Atlı Köşk, kısa süre de Karadağ Sefareti olarak hizmet verdi.

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97 yıllık Tarihi Atlı Köşk icra yoluyla satılıyor! Sabancı ailesinin mirasçısı...

1950'de Hacı Ömer Sabancı'nın satın aldığı köşkün bahçesine aynı yıl Fransız heykeltıraş Louis Doumas'ın 1864 yapımı at heykeli yerleştirildi.

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97 yıllık Tarihi Atlı Köşk icra yoluyla satılıyor! Sabancı ailesinin mirasçısı...

Köşk, bu heykelden dolayı 'Atlı Köşk' olarak anılmaya başlandı. 1966'dan itibaren köşkte yaşamaya başlayan Sakıp Sabancı; 1998'de hat ve resim koleksiyonu ve tarihi köşkü içindeki eşyalarıyla birlikte müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı Üniversitesi'ne tahsis etti.

Galeri eklenen tarihi köşk, 2002 yılında ziyarete açılırken, sergileme alanları 2005'te genişletilerek teknik düzeyde uluslararası standartlara kavuştu.

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97 yıllık Tarihi Atlı Köşk icra yoluyla satılıyor! Sabancı ailesinin mirasçısı...

İCRA EL KOYDU

Sabancı Holding'e ait olan Sakıp Sabancı Müzesi içinde yer alan Atlı Köşk'ün icra yoluyla satılmasına karar verildi. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından kısmen satılığa çıkarılan Atlı Köşk'ün 1/48 hissesi için 62 milyon 500 bin lira değer biçildi.

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97 yıllık Tarihi Atlı Köşk icra yoluyla satılıyor! Sabancı ailesinin mirasçısı...

Boğaz manzaralı köşk, tapu kayıtlarında 14 bin 35 metrekare olarak görülüyor. Atlı Köşk'ün satışı için ilk teklif 24 Temmuz-31 Temmuz olarak belirlenirken, köşkün ilk turda satılmaması durumda ikinci teklif verme süresinin 21-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi.