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Meteorolojiden 5 il için uyarı! Felakete yol açabilecek yağışlar geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 09:55
Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı. 'Felakete yol açabilir' denerek uyarı geldi. Perşembe günü ise İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor.
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