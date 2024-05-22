Turkuvaz Medya ve Yeni Asır'dan dev panel! Kentsel dönüşüm İzmir’de masaya yatırılıyor

Turkuvaz Medya Grubu ve Yeni Asır Gazetesi işbirliğinde bu sene ilki gerçekleştirilecek olan Kentsel Dönüşüm Zirvesi, 22 Mayıs Çarşamba günü İzmir Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gayrimenkul ve yapı sektörünün önde gelen paydaşlarının katılımıyla düzenleniyor.

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