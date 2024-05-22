22 Mayıs 2024, Çarşamba
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Turkuvaz Medya ve Yeni Asır'dan dev panel! Kentsel dönüşüm İzmir’de masaya yatırılıyor
Turkuvaz Medya Grubu ve Yeni Asır Gazetesi işbirliğinde bu sene ilki gerçekleştirilecek olan Kentsel Dönüşüm Zirvesi, 22 Mayıs Çarşamba günü İzmir Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gayrimenkul ve yapı sektörünün önde gelen paydaşlarının katılımıyla düzenleniyor.